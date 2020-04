Roma.Spqr, la Capitale tra cartoon e Pop Art su Instagram. L'idea di Giacomo: «Così non serve uscire a fare foto»

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vista sotto una prospettiva diversa. Giacomo, ingegnere 26enne romano che vive nel quartiere Appio Tuscolano, ha voluto, mixandoci la voglia dicosì da realizzare un prodotto finale che sta piacendo molto sui social.La sua pagina Instagram si chiama roma.spqr e unisce la bellezza della Capitale alla creatività tipica della pop art. Giacomo ha raccontato di aver avuto questa idea in occasione della quarantena dovuta al coronavirus: «Non potendo andare in giro a fare foto ho iniziato a giocare con quelle che avevo, non avendo foto nuove per aggiornare il mio profilo. Ho preso la foto di Castel Sant'Angelo, ho aggiunto uno sfondo con dei pianeti e ho visto che la cosa piaceva, oltre a piacermi».Un'idea nata anche grazie alla passione per la fotografia e al desiderio di voler imparare a utilizzare photoshop. Tutto però nasce dall'amore per Roma: «Prima di tutto mi ispira la città, mi piace lavorare alla post produzione delle foto». Giacomo chiarisce che come impiego principale lui lavora come ingegnere, quindi passa tutta la giornata a fare altro, ma la sera ama sedersi al pc e lavorare con le sue foto: «Può capitare che durante il giorno abbia delle idee, prendo appunti e poi la sera a casa, quando ho più tempo, creo, ma l'idea viene spesso stravolta dalle ispirazioni del momento».Il 26enne spiega che tutto è nato come hobby, ma non nasconde l'idea di voler far crescere la sua pagina Instagram: «L'ho creata 5 anni fa pubblicando solo foto di Roma. Nel tempo il profilo però mi sembrava troppo simile ad altri già presenti sul social, così ho deciso di dargli questo taglio particolare, che mi sembra diverso da quello che si vede in giro».