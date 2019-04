Dal rugby al kitesurf 60 "Sport in famiglia", dal 25 aprile al 1 maggio al laghetto dell'Eur a Roma

Lo sport per tutti: dai nonni ai bambini, passando per i ragazzi e i giovani adulti. Più di sessanta discipline da praticare all’aria aperta, accanto ai campioni del mondo come Francesca Lollobrigida, stella del pattinaggio a rotelle, testimonial dell’evento.



Torna al Laghetto dell’Eur, dal 25 aprile al 1 maggio, ad ingresso gratuito, l’ottava edizione di Sport in famiglia. Sette giorni in cui il laghetto si trasformerà in una palestra a cielo aperto, dove ci si potrà cimentare in: atletica, rugby, kite surf, dragon boat, sport acquatici, equestri, arti marziali, calcio, parkour, arrampicata, zumba, ping pong, bocce, ma anche imparare - è la novità dell’edizione 2019 - a guidare un drone o giocare ai videogames, che sono stati riconosciuti come disciplina sportiva da parte del Comitato Olimpico.



L’idea è nata grazie a Fabio Bertolacci, delegato regionale FIM/Federazione italiana Motonautica: «Il nostro obiettivo è far conoscere ai giovani il valore culturale dello sport che è sacrificio, impegno, ma anche un mezzo di crescita personale che permette loro di aumentare la propria autostima e vivere meglio». Alberto Sasso, neo presidente di Eur Spa: «Un'occasione molto importante per valorizzare la parte sportiva dell'eur, tra gli elementi urbanistici infatti ci sono il palazzo dello sport e la piscina delle rose; spero che ci siano tante iniziative come queste nella città».

Le giornate del 29 e del 30 aprile saranno dedicate interamente ai ragazzi, 1500 alunni delle primarie e secondarie. Sport in famiglia è un progetto ideato dalla delegazione Lazio FIM e realizzato dall’associazione Cast Sub Roma 2000, con Opes Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da Coni e di Eur Spa.



