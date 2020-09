Con oltre 806mila abilitazioni a Roma primato nazionale delle attivazioni spid con Poste Italiane

Con oltre 806mila attivazioni SPID, la Città Metropolitana di Roma è la prima in Italia per numero di cittadini che hanno scelto Poste Italiane per attivare l'Identità Digitale.



L’effetto lockdown, ha probabilmente contribuito generalmente a una crescita esponenziale delle attivazioni tanto che, dall’inizio del 2020 a fine luglio, le nuove abilitazioni SPID su Roma e provincia hanno quasi raggiunto quota 390mila, ovvero circa il 40% sul totale delle attivazioni rilasciate dalla partenza del servizio nella Capitale.



Lo SPID è la soluzione che permette, a cittadini e privati, di accedere con un’unica modalità di autenticazione e da qualsiasi dispositivo ai siti della pubblica amministrazione e ai servizi dei fornitori che hanno aderito al Sistema Pubblico di Identità Digitale.



Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA