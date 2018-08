Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La spiaggia sul Tevere, ribattezzato il lido "Tiberis", ha aperto i battenti alle 8 del mattino. Nel giro di un paio d'ore si sono visti pochi "villeggianti". Tra sabbia e fiume, appena una quindicina di persone tra cui molti addetti ai lavori, come il Direttore generale del Comune Franco Giampaoletti, il presidente della Commissione Ambiente Pierluigi Diaco con le rispettive famiglie.Gli operai sono ancora al lavoro: stanno finendo di montare un gazebo. Il caldo non dà tregua. Qualcuno comincia a rinfrescarsi con le docce messe a disposizione sulla spiaggia: sono l'unico refrigerio offerto. E un signore, curioso, di passaggio ha commentato: «Qui l'unico modo per rinfrescarsi è buttarsi nel Tevere». Ma bagni, ovviamente, off limits.