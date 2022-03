Roma a teatro, da Rugantino al Sistina a Siani all'Auditorium. Imperdibile la Turandot del maestro Pappano

La nostalgia, la gioia e l’amore. Sono le emozioni le protagoniste del fine settimana.

TEATRO. Sentimenti in scena al teatro Sistina con “Rugantino” – ospitato fino al 27 marzo – con Serena Autieri, Michele La Ginestra, Edy Angelillo e, per la prima volta nel ruolo di Mastro Titta, Massimo Wertmuller, supervisione di Massimo Romeo Piparo, scene e costumi originali di Giulio Coltellacci. Commovente e ironica, la commedia musicale compie sessant’anni.

Debutta stasera in Italia “Tutti Parlano di Jamie il musical”, con Giancarlo Commare, al Brancaccio fino al 3 aprile. Nato da un documentario, racconta la storia di Jamie Campbell, adolescente in un paesino inglese, che combatte contro i pregiudizi.

Per i 25 anni di carriera, Alessandro Siani sarà sabato all’Auditorium della Conciliazione, con “Libertà Live Tour”, viaggio tra politica, social, televisione.

ARTE. Sono narrazioni intense quelle che Jago, ovvero Jacopo Cardillo, scolpisce nel marmo: la personale “Jago-The Exhibition”, a Palazzo Bonaparte, da domani al 3 luglio, documenta per la prima volta il suo iter. Stessa sede per “Bill Viola. Icons of Light”, fino al 26 giugno, dedicata al maestro della videoarte.

Primo weekend da Afnakafna (via della Fontana), per “Celebrities” a cura di Antonella Caraceni, con opere di omino71, Stefano Bolcato e altri, a “ripensare” i volti dei personaggi noti.

MUSICA. Attesissima la “Turandot” di Puccini, diretta da Antonio Pappano - per la prima volta nelle stagioni ceciliane e nella sua carriera - sabato, in Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica. Sondra Radvanovsky e Jonas Kaufmann debuttano come Turandot e Calaf.

Al Cotton Club, domani, Greg & The Surf Service per ripercorrere la storia dei Beach Boys.

Domani, a Largo Venue, Mezerg, fenomeno del french touch, e alla Casa del Jazz, Filippo Bianchini e Luca Mannutza.

Da oggi a domenica, in piazza Risorgimento, Festa del cioccolato artigianale. Per chiudere la settimana in dolcezza.

