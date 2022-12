Roma choc, spedizione punitiva in un bar per uno 'sgarro': picchiati tre tunisini. Scattano gli arresti

Un atto intimidatorio per punire uno «sgarro» nelle piazze di spaccio gestite dal clan Moccia. Questo il quadro delineato dagli investigatori sulla spedizione punitiva contro tre tunisini avvenuta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre scorso in un bar di Tor Bella Monaca e che ha portato all'arresto di sei persone, tra i quali esponenti del clan Moccia. L'indagine dei carabinieri, prima con il ritrovamento di un'ogiva e il foro nel vetro della ringhiera del balcone di un'appartamento che affaccia su via Paolo Ferdinando Quaglia e poi attraverso l'acquisizione di alcune telecamere di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire le fasi del blitz nel bar.

Cosa accadde nel bar di Tor Bella Monaca

L'arrivo all'esterno del locale poco dopo la mezzanotte su tre auto di sei uomini: Gaetano Moccia, Pasquale Moccia, Denny Moccia, Emanuele Selva e i fratelli Cristian e Danilo Rosati. Come emerge dalle immagini analizzate, entrano nel bar e minacciano i tre tunisini mentre uno di loro resta sull'uscio per sorvegliare la zona con i clienti che si allontanano spaventati. Pugni, una pistola estratta più volte puntata contro le vittime, gesti di morte e 'segni della croce', puntandosi l'arma alla tempia come minaccia. Pistola poi utilizzata da Gaetano Moccia al termine della spedizione, all'esterno del bar, per esplodere alcuni colpi in aria. Gli elementi raccolti grazie alle indagini dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha portato il gip a disporre il carcere per i sei.



«Appare evidente - sottolinea il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - la sussistenza di allarmanti esigenze cautelari: si impone l'intervento cautelare sia al fine di evitare e scongiurare il pericolo di recidiva sia al fine di proteggere la genuina acquisizione delle prove. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio deve richiamarsi non solo quanto riferito» da un testimone «che intendeva ritrattare le precedenti dichiarazione per timore di ritorsioni» ma anche «la circostanza che nessuno delle persone offese presenti nel bar ha denunciato la spedizione punitiva». Quanto al pericolo di recidiva, scrive ancora il gip, «non solo deve essere messo in risalto la gravità dei fatti accertati che sono indubbiamente espressione di una spiccata capacità criminale, ma deve essere richiamato quanto accertato dalla polizia giudiziaria anche nell'ambito di altre indagini in ordine alla capacità criminale della 'famiglia Moccià». Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati dai carabinieri 12mila euro in contanti, due rolex e anche sostanza stupefacente.

