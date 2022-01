Roma, spara in strada dallo scooter in pieno giorno e colpisce in auto in sosta

Spari in strada in pieno giorno a Roma. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 16.15 in via delle Vigne zona San Paolo. Una persona a bordo di uno scooter di grandi dimensioni ha sparato e colpito una macchina parcheggiata. A premere il grilletto un uomo, con il volto coperto da casco integrale. Almeno 4 i colpi sparati e uno di questi ha danneggiato un'auto in sosta.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi che ha repertato 4 bossoli. Non si esclude che l'obiettivo potesse essere un uomo già noto alle forze dell'ordine che vive nel quartiere. Forse un agguato o un avvertimento, piste sulle quali stanno indagando i poliziotti del distretto San Paolo e della Squadra Mobile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 14:33

