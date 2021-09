Roma choc, spari da un'auto a Tor Bella Monaca: feriti due 22enni. Sono gravi in ospedale

Roma choc, spari in strada in pieno giorno a Tor Bella Monaca: feriti due ragazzi poco più che ventenni. I due giovani sono stati centrati da diversi colpi di pistola partiti da un'auto in corsa, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e le loro condizioni sarebbero gravi, scrive il quotidiano Il Messaggero. La sparatoria è avvenuta in via dell'Archeologia, nella periferia della Capitale.

Tutto è accaduto intorno alle 14: nove i colpi esplosi. I due feriti sono stati trasportati uno al Casilino e l'altro a Tor Vergata: sul posto i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno indagando per cercare di ricostruire l'accaduto. Al vaglio degli investigatori, scrive ancora Il Messaggero, alcune telecamere della zona. I feriti sono entrambi 22enni e con precedenti, uno nato in Italia ma di origini maghrebine, l'altro nato in Egitto. Sono entrambi ricoverati in ospedale in codice rosso. Il ragazzo nato in Italia ha una ferita alla spalla destra e non è in pericolo di vita, l'altro ha una ferita all'addome e le sue condizioni sono più critiche.

L'aggressione a mano armata con il ferimento a colpi di pistola è avvenuto in uno dei maggiori centri dello spaccio di droga della Capitale. I due giovani raggiunti dai colpi erano seduti lungo i marciapiedi di viale dell'Archeologia, un lungo rettilineo, spesso trafficato, che passa in mezzo a decine di palazzine popolari alcune delle quali spesso finite nel mirino delle forze dell'ordine perchè trasformate in vere e proprie rivendite dello stupefacente. I carabinieri della compagnia di Frascati che indagano non escludono nessuna pista sul movente di quanto accaduto ma certamente non escludono neanche l'ipotesi che vi siano collegamenti con ambienti criminali.

