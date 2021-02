Roma, sparatoria in strada tra i bambini che vanno a scuola: gambizzato un 40enne. Due in fuga in scooter

di Emilio Orlando

Sparatoria a Roma stamattina, due sicari a bordo di uno scooter hanno gambizzato un uomo in via Gentile, quartiere Tuscolano. La vittima è A.P., già noto alle forze dell'ordine per droga e rapina. L'uomo, 40 anni, era in strada con il cane intorno alle 7.45 quando è stato avvicinato dai due in scooter con il volto coperto da caschi integrali. Dei quattro proiettili esplosi, due hanno raggiunto l'uomo alle gambe. Immediato il ricovero in codice rosso al San Giovanni. La sparatoria ha creato il panico tra i residenti, tra cui molti genitori con bambini pronti per andare a scuola.

Le indagini della polizia sono ora rivolte all'ambito della criminalità del tuscolano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 11:33

