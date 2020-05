Spaccio a Tor bella Monaca, arrestata "lady pusher": è una romana di 42 anni

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno arrestato una donna romana, di 42 anni, nullafacente e con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nel corso di mirata attività antidroga, nei pressi di una pineta a ridosso di via dell’Archeologia, i militari hanno notato la donna aggirarsi con fare sospetto. Successivamente è stata fermata dai militari che hanno effettuato un controllo più approfondito. A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo tra cui 28 dosi di eroina, 15 dosi di crack e 22 di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi, il tutto posto sotto sequestro.



Dopo l’arresto la donna è stata portata in caserma e successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 11:38

