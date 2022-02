Roma, spaccio di droga a Tor Bella Monaca: 6 arresti, migliaia di dosi sequestrate

A Roma in distinte attività antidroga, in poche ore, i carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 6 persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una di queste dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.

I carabinieri hanno intensificato i blitz giornalieri per cercare di arginare il fenomeno della cessione di droga nella nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia In manette è finito un cittadino del Marocco, di 35 anni, disoccupato e con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 8 dosi di cocaina per un peso di circa 5 grammi, e la somma contante di 105 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Stessa sorte è toccata a un 20enne romano, notato sempre nei pressi della stessa piazza di spaccio in possesso di ben 32 dosi di cocaina del peso di circa 15 grammi, e della somma contante di 450 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 11:34