Roma, il sostituto procuratore Mario Fresa denunciato dalla moglie per aggressione. È stato sospeso

La Procura generale della Corte di Cassazione ha sospeso « integralmente dalla partecipazione al servizio disciplinare » il sostituto procuratore Mario Fresa, « appresa dalla stampa la notizia dell'avvio di indagini preliminari » nei suoi confronti, lo riporta l'Adn Kronos. Fresa sarebbe stato denunciato dalla moglie per percosse e minacce. La donna ha raccontato di essere stata colpita la scorsa settimana con un pugno in volto.



Essendo Fresa addetto anche al servizio disciplinare, « impregiudicata ogni valutazione circa il merito della vicenda, rimessa in primo luogo all'Autorità giudiziaria, la Procura generale - si legge in una nota - ha immediatamente provveduto a sostituire il dottor Fresa, che ha fatto richiesta in tal senso, nella trattazione dei procedimenti, sospendendolo integralmente dalla partecipazione al Servizio disciplinare » . Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA