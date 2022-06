Roma: sorpassa un bus alla fermata, si schianta contro due auto e finisce contro lo stesso mezzo Atac: feriti

Sorpassa un bus in fermata, si scontra con due auto e finisce la carambola sbattendo sull'autobus. Tre auto e un mezzo dell'Atac, linea 301, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto alle 17 circa a Roma in via Cassia all'altezza di via dell'Acqua Traversa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per alcune persone rimaste lievemente ferite: di cui tre, tutti passeggeri del bus, trasportati in ospedale.

Gli agenti della Polizia Locale del XV oltre a procedere ai rilievi dell'incidente, sono stati impegnati nei servizi di viabilità nella zona per agevolare il più possibile il traffico. Da una prima ricostruzione effettuata dai caschi bianchi sembra che uno dei veicoli, una Volkswagen Golf, abbia tentato di superare il mezzo pubblico, in quel momento in fermata per la salita e discesa dei passeggeri, andando a urtare altre due auto che provenivano in senso opposto e finendo per scontrasi con il bus stesso.

