Roma, una partita di calciotto per aiutare profughi e famiglie dall'Ucraina

Partita di calciotto per sostenere le famiglie ucraine colpite dalla guerra. La partita "Un Goal per la Solidarietà" svoltasi oggi sul campo di Calcio del Circolo Due Ponti, a Roma, è stata organizzata per dare aiuti umanitari a chi è rimasto in Ucraina e ai profughi che cercano asilo oltre confine. In collaborazione Con Afmal Associazione dei Fatebenefratelli che si occupa di prestare aiuto nelle emergenze con oltre 43 anni di esperienza, è stata predisposta una raccolta di indumenti e beni di prima necessità che verranno destinati a quei bambini e alle loro famiglie.

Le famiglie bisognose che sono in Italia sono coordinate dalla Basilica minore di Santa Sofia, dove nella giornata di domenica i medici volontari del Fatebenefratelli effettueranno delle visite mediche ai bambini e alle loro mamme.

Alla partita hanno preso parte diversi volti del mondo dello spettacolo: gli attori Edoardo Leo, Giorgio Pasotti e Daniele Pecci, i giornalisti Stefano Meloccaro, Marco Mazzocchi e Guido De Angelis. Ex calciatori presenti in campo Vincent Candela, Abel Balbo, Stafano Fiore, Gigi Di Biagio Tra i volti noti televisivi presenti Roul Bova, Gimmy Ghione , Marcelo Fuentes e L'avvocato Antonio Conte. A presentarlo, invece, sono state le showgirls Samantha De Grenet e Sofia Bruscoli, la cantante Annalisa Minetti e la conduttrice televisiva Hoara Borselli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 13:01

