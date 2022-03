Soho House Rome, apre Cecconi’s Terrazza: nel “private club” di San Lorenzo pranzo in piscina con vista

È il primo rooftop con piscina al mondo a ospitare il celebre ristorante Cecconi’s che, da poco, ha aperto le sue porte alla Soho House di Roma. Un’inaugurazione recente ma attesissima, stando alle prenotazioni dei tavoli del prossimo weekend, per il quale si registra il tutto esaurito. Cecconi’s Terrazza si aggiunge alle 12 insegne del brand di ristorazione ideato da Enzo Cecconi e divenuto parte della famiglia Soho House nel 2004. Ma rispetto ai locali gemelli di Londra, West Hollywood, Istanbul e altri, che si trovano tutti su strada, l’indirizzo romano è l’unico a essere accessibile, proprio per la sua location in un “giardino pensile” al decimo piano del club di via Cesare De Lollis, solo ai members e ai loro guests.

«L’arrivo di Cecconi’s è il completamento di un percorso entusiasmante iniziato lo scorso autunno con l’apertura della “casa” qui a San Lorenzo. Un traguardo importantissimo considerando che il rooftop è l’ambiente che più si vive nelle Soho House», racconta la General Manager della struttura capitolina Giorgia Tozzi, la quale punta a tenere attivo il locale “en plein air” appena inaugurato per otto mesi l’anno, contando sul tepore primaverile e autunnale della città, ma anche sulla piacevolezza del Ponentino, che a breve tornerà ad “accarezzare” i romani. Da Cecconi’s, accessibile per ora dalle ore 12 alle ore 17 - poi dal primo aprile si cambia e si va avanti dalle ore 8 alla mezzanotte - si mangia, fino a un massimo di sei persone per tavolo, a un passo dalla piscina in stile Belle Époque del rooftop, tutta piastrellata di rosso pompeiano e con 50 “sunbed” a tenerle compagnia.

Ai tavoli ci si spoglia della formalità tipica degli altri ristoranti del brand (via la giacca bianca e il papillon, quindi) e si consuma un pranzo con vista a 360° gradi sulla Città eterna. L’ambiente è colorato, rilassante e glamour. L’atmosfera è chic, impreziosita dal tocco green del rigoglioso agrumeto e degli ulivi argentei che puntellano il terrazzo celebrativo di due terre iconiche del Belpaese, la Costiera amalfitana e la campagna toscana. Tra bicchieri di Murano in “limietd edition” e arredi con texture italiane volute dal designer Marcus Barwell, da Cecconi’s la proposta culinaria è a base di pizza (che strizza l’occhio alla tonda napoletana), di pasta fatta a mano, di frutti di mare, di cicchetti e di piatti tradizionali del Nord Italia (Enzo Cecconi è stato, del resto, il più giovane direttore del celebre Cipriani di Venezia).

«Il cibo italiano è amato in tutto il mondo e da circa vent’anni i nostri membri possono godere dell’autentica cucina veneziana del Cecconi’s e della sua calorosa ospitalità. Portare questo tanto amato ristorante in Italia per i nostri members romani rappresenta per me un momento speciale e spero di renderli orgogliosi», spiega Nick Jones, Ceo della Soho House, che lui stesso ha fondato a Londra nel 1995 e che poi ha esportato in diverse parti del Pianeta. Le prime impressioni degli avventori giramondo, quei members che hanno esperienza degli altri Cecconi’s sparsi nei quattro angoli del globo, sono positive. Ai tavoli della Terrazza di San Lorenzo si vocifera che «il mood e gli standards di servizio e cucina sono all’altezza del famoso brand di ristorazione».

Ma si dice anche che «qui a Roma c’è quel qualcosa in più, quel valore aggiunto dell’ospitalità “friendly” tipica italiana che fa la differenza». Molto si deve al fatto che il 50% del team di San Lorenzo è originario dello Stivale ed è felicemente tornato a “casa”, solo dopo aver avuto esperienze negli altri private club. «Per noi rientrati dall’estero la Soho House romana è un luogo sicuro. Però, per esserne all’altezza, è stato fondamentale aver fatto un percorso professionale internazionale negli altri club», racconta Manuele Biagianti, Bar Manager con un passato a Barcellona e perfetto “host” nel rooftop di Cecconi’s, dove non manca un bar per consumare i piatti del menu in versione ridotta accompagnati a signature cocktail, presto tutti da gustare tirando anche fino a tardi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 21:36

