Rapinavano gli incassi delle slot machine: arrestati due pregiudicati

Giovedì 12 Settembre 2019, 12:20

Avevanoun uomo, incaricato di ritirare glidellepresenti in diversi esercizi commerciali della zona sud-est di. Due, entrambi, sono però stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri delle stazioni Appia e Cinecittà.Le indagini si sono concentrate sull'episodio avvenuto a novembre 2017 a danno di un dipendente di una società privata, incaricato di ritirare gliinstallate negli esercizi commerciali del quadrante sud-est della Capitale. I due rapinatori, a volto parzialmente coperto, erano saliti a bordo del veicolo di servizio della vittima, che aveva appena prelevato il denaro da un bar in zona. Minacciandolo con una pistola, l'hanno costretto a guidare fino a una zona isolata ae si sono impadroniti della somma, per poi fuggire. Soprattutto attraverso riprese di videosorveglianza e informazioni raccolte sul territorio, i militari sono risaliti all'identità di entrambi gli autori della rapina, riconosciuti dalla vittima del colpo.