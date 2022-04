Roma, sit-in di Azione davanti al deposito Atac di piazza Bainsizza dopo la vendita all'asta da parte del Comune

Carlo Calenda di Azione promuove un sit-in davanti al deposito Atac di Piazza Bainsizza a Roma per protesta contro la vendita all'asta della struttura di 17mila mq vicino piazza Mazzini, già di proprietà di Atac. L'episodio risale a qualche giorno fa: nelle intenzioni del Campidoglio c'era la volontà di ricomprare lo spazio per farne un deposito di bus elettrici partecipando all'asta ma, al momento opportuno, ne è uscito invece sconfitto a vantaggio della società Sant’Anna per la Famiglia. Oggi il Comune vorrebbe rientrarne in possesso, ma dovrebbe sborsare 3 milioni di euro in più del prezzo base d'asta di 13.170.000. In merito alla vicenda, su cui la Lega ha già presentato un esposto alla Corte dei Conti per «Ingente danno erariale», il partito Azione ha voluto organizzare un sit-in di protesta, a cui stasera hanno preso parte alcune decine di romani, come mostrano le foto.