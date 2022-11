Roma, il primo bilancio del sindaco: «Città migliorata ma per i rifiuti ancora non ci siamo. Serve il termovalorizzatore»

di Lorena Loiacono

Dal termovalorizzatore al Centro archeologico, passando per il restyling della mobilità e un “mea culpa” su tutto quello che ancora non va, come per i rifiuti. Ieri il il sindaco Roberto Gualtieri ha tirato le somme dei suoi primi 12 mesi di governo della Capitale: nel primo anno sono stati 593 gli atti di Giunta e 108 le deliberazioni dell’Assemblea.

RISORSE. Con il primo bilancio sono aumentati i fondi su scuola, sociale e investimenti. Sono stati indirizzati fondi del Pnrr, del Giubileo, europei, nazionali e di Roma Capitale per trasformare la città. Fino al Next Generation Roma con più di 10 miliardi di investimenti.

DIGITALE Digitalizzati i cambi di residenza e rilasciate circa 100mila carte d’identità elettroniche in più, con tempi di attesa ridotti da 90 a 30 giorni

SATELLITI Appena attivato un servizio di telerilevamento da immagini satellitari e aeree per individuare discariche abusive e cassonetti fuori posto.

PULIZIA Rimosse oltre 2000 tonnellate di rifiuti abbandonati in 120 microdiscariche. Ma l’incendio del Tmb di Malagrotta e la chiusura della discarica di Albano hanno complicato tutto: «Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata e di come era sei mesi fa, ma non ancora come merita». Il piano rifiuti prevede 2 impianti di selezione delle frazioni secche, 2 biodigestori anaerobici e un termovalorizzatore da 600mila tonnellate per la frazione indifferenziata.



