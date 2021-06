Roma, Simonetta Matone candidata sindaco per il centrodestra? Da Wikipedia spunta un indizio

Fatica ancora ad arrivare la fumata bianca sul candidato del centrodestra al Campidoglio. Mentre i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Enrico Tajani programmano altri vertici per arrivare ad un nome condiviso, da Wikipedia spunta un indizio che porta ad un nuovo nome: è quello del magistrato Simonetta Matone, ex giudice minorile, in passato capo di gabinetto della ministra Mara Carfagna e da tempo vicina al centrodestra.

Perché da Wikipedia? Perché la sua pagina sull’enciclopedia online è stata rifatta da cima a fondo nelle ultime ore: un lavoro talmente certosino che sembra opera di uno spin doctor, una biografia così dettagliata che più che una pagina web sembra un manifesto elettorale. Chissà che non sia il “sintomo” del fatto che la prescelta per la candidatura a sindaco della Capitale sia lei, 68 anni tra pochi giorni, sostituto Procuratore Genenerale presso la Corte d’Appello di Roma dal 2018 e per 17 anni pm al Tribunale dei Minori.

Un altro indizio viene anche dall’autore della pagina di Wikipedia: si tratta di Enrico Maria Casini, un giovane professionista vicino a diversi esponenti di centrodestra e della Lega e attualmente consulente per la comunicazione per il senatore leghista William De Vecchis e per la parlamentare Ue Luisa Regimenti, anche lei della Lega. «Adoro Putin e il buon vino», scrive nella sua biografia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 14:12

