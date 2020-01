Un uomo di 45 anni è morto ieri sera dopo a Roma dopo essersi tuffato nella piscina di un centro in viale Somalia a Roma. L'uomo, subito soccorso dal bagnino che ha cercato di rianimarlo, secondo quanto si apprende, sarebbe morto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia del Commissariato Vescovio.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 10:30

