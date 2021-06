Roma, si tuffa in acqua e viene stroncato da un malore: Nicola muore in spiaggia a 65 anni

Tragedia sul litorale di Roma. Un 65enne, Nicola Arboletto, residente nella Capitale, è morto ieri pomeriggio in una spiaggia a Torvaianica. L'uomo si era appena tuffato in acqua in compagnia del figlio, quando è stato colto da un malore.

Leggi anche > Roma, incidente sull'Aurelia: coinvolte tre auto, un morto e due feriti gravi

La tragedia è avvenuta alle 17.30: Nicola Arboletto era appena entrato in acqua quando si è accasciato. Un bagnino lo ha prontamente riportato a riva e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Già partite le indagini dei carabinieri della stazione di Torvaianica e della Guardia costiera per cercare di individuare le cause del decesso.

Mentre si tentavano le prime manovre di rianimazione, sulla spiaggia è arrivata anche una eliambulanza del 118 per il trasporto in ospedale, ma i primi soccorsi si sono rivelati vani. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare le cause della morte dell'uomo, ma l'ipotesi più probabile al momento è quella di un malore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA