Roma, si spoglia davanti a una bambina e rischia il linciaggio: il 21enne resta in carcere

Resterà in carcere il 21enne nordafricano che sabato scorso, a Roma, si è spogliato davanti a una bambina di sette anni. Il giovane, che ha rischiato di essere linciato dalla folla ed era stato salvato dai carabinieri, è accusato di tentata violenza sessuale.

Giovane straniero si denuda davanti a una ragazzina: pestato a calci e pugni. «N***o di m..., tornatene a casa»

Si spoglia davanti a una bambina, convalidato l'arresto

Il gip di Roma, Annalisa Marzano, ha convalidato l'arresto del 21enne, alla luce anche degli elementi probatori e della richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare in carcere. Sabato sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla madre della bimba che aveva assistito alla scena. Il 21enne aveva tentato la fuga ma è stato inseguito e raggiunto da alcune persone che lo hanno aggredito e quasi linciato.

I precedenti

Per l'uomo era stato già disposto il divieto di dimora a Roma dopo che proprio il giorno prima aveva compiuto un gesto simile nella stessa zona. Avendo violato la misura ora per lui è scattato il carcere e per il 21enne la difesa potrebbe chiedere una perizia psichiatrica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA