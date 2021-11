Roma, si iscrive in palestra e aumentano i furti: la ladra aveva un passepartout

Dalla sua iscrizione in palestra i furti erano aumentati. Molti clienti della struttura avevano denunciato la sparizione di oggetti dai loro armadietti mentre erano alle prese con pesi e tapis roulant. A far gola alla ladra, infatti, era quanto lasciato negli armadietti dei frequentatori della sala pesi, con gli stessi che venivano aperti e poi richiusi con maestria. Senza alcun tipo di forzatura, ma alleggeriti di denaro, telefonini e oggetti di valore.

In poco tempo sono partite una serie di denunce che ha portato i carabinieri a indagare per vederci più chiaro e mettere fine ai numerosi furti. In questo modo, i militari, hanno arrestato per furto aggravato una donna, fermata in flagranza di reato, mentre frugava nella palestra di Tor Marancia a cui era regolarmente iscritta.

La donna, una 58enne romana incensurata, è stata pizzicata con indosso quanto appena rubato in un armadietto di una socia della palestra di 62 anni. Sequestrata la refurtiva, poi riconsegnata alla legittima proprietaria, la 58enne è stata trovata in possesso di un mazzo di chiavi passepartout, necessarie per furti perfetti senza attirare l'attenzione e senza dover forzare niente. In questo modo apriva e chiudeva gli armadietti come se fossero i suoi e senza lasciare alcun tipo di traccia. Arrestata, la donna è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e giudicata con rito direttissimo.

