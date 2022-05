Roma, si apre voragine di 5 metri: sprofonda macchina asfaltatrice

Cede il terreno e sprofonda nella strada che doveva asfaltare. E' successo a Roma ad una macchina asfaltatrice rimasta incastrata in una voragine che si è aperta in via Pier Luigi Sagramoso all'altezza del civico 25, zona Farnesina. Il grosso macchinario è sprofondato in una voragine profonda circa cinque metri.

Leggi anche > Elisa, 15 anni, scomparsa a Roma: ritrovata dopo 24 ore

Al momento non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l'Italgas per la verifica delle tubature del gas sotto l'area interessata dall'incidente. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Lo scorso 28 aprile un camion betoniera è sprofondato a causa di un cedimento del manto stradale in Via Nicolò Piccinino, zona Pigneto. Anche in quel caso l'area era stata messa in sicurezza in attesa della rimozione del mezzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA