Franco Mussida, ex chitarra della PFM, a Roma per il suo nuovo album di Ultra-Prog-Pop il "Pianeta della Musica"

IÒTU è un bambino il cui nome è espressione di due forze: quella di un "IO" egoico, asociale, che rivendica uno spazio tutto per sé, e quella di un "Tu" altruista che, al contrario, vorrebbe donarsi pienamente al mondo. IÒTU forte della sua sensibilità al suono, intuisce fin da piccolo magia, ruolo e poteri del "Pianeta della Musica" e così naviga idealmente in quel cielo emotivo con la sua piccola barca sospinta dal vento del suono, tracciando rotte che lo spingono verso una più lucida coscienza emotiva.

“Il pianeta della musica e il viaggio di IÒTU” è infatti un concept album di 13 brani interamente composto da Franco Mussida, ex voce e chitarra della mitica band dei PFM. Mussida, che ne ha curato anche la simbologia e la copertina. Un viaggio interiore che l’artista compie con uno strumento nuovo dal suono unico, generato da una chitarra classica baritona che apre a linguaggi e a un’espressività particolare unendo il mondo del soul-blues al pop e a quello classico, sarà venerdì 14 ottobre alla Feltrinelli di Roma (Via Appia Nuova, 427 - ore 18.30) per presentare il suo nuovo album (disponibile in formato cd e vinile nei negozi tradizionali e negli store digitali).

Con questo progetto Franco Mussida crea e propone un nuovo stile musicale che può definirsi “UltraProg-Pop”. Uno stile essenzialmente sonoro, dall’insieme definito e immersivo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 18:53

