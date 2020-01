Roma sommersa dai rifiuti, shopping tra i sacchetti anche nella centralissima via Condotti

Via Condotti è una delle strade più famose del centro di Roma, luogo di shopping per cittadini e turisti di tutto il mondo. In questi giorni per la via è possibile notare cumuli di immondizia tra i negozi delle griffe più esclusive. L'arrivo dei saldi aumenta il numero dei clienti, che però si trovano a disagio nel dover camminare tra la spazzatura. "Siamo abbastanza sconvolti, perché qui sembra tutto bello e lussuoso, invece è come tutto il resto di Roma. Non è bello", dice una passante. "È un'indecenza", dichiara un'altra donna. "Ormai questa è Roma, purtroppo", dice sconsolata un'altra passante. Domenica 5 Gennaio 2020, 08:49

