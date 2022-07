Roma, sgozzato dopo una lite con la coppia di assassini

di Emilio Orlando

Prima di stramazzare al suolo ha camminato con la ferita che zampillava sangue dal collo, chiedendo aiuto. Ma la morte è sopraggiunta lo stesso. La macabra scoperta del corpo è toccata ad un anziano di Artena che, allarmato dall'abbaiare ininterrotto del suo cane, è uscito per strada e davanti all'abitazione di via Casa Colonnella si è trovato davanti il cadavere del 31enne. Sarebbe Fation Bylyshi, ma l'identificazione non è ancora avvenuta in maniera certa e i familiari, residenti nell'Est Europa, non sono stati ancora avvisati dalle autorità.

Luca Serianni in coma: il linguista travolto sulle strisce a Ostia, è in condizioni gravissime



L'uomo, un pregiudicato per reati contro il patrimonio e legati alla droga, sarebbe stato sgozzato da alcuni connazionali al culmine di una violenta lite scoppiata in una casa della zona poco distante rispetto al luogo dove è stato ritrovato. Le indagini dei carabinieri del reparto investigativo di Frascati e della compagnia di Colleferro si sono subito orientate seguendo la pista del delitto maturato all'interno di una comunità di stranieri, radicata nella contrada. I sospetti degli investigatori, coordinati dalla procura di Velletri, sono diventati certezza, quando seguendo la scia di sangue sono arrivati in un casolare in via del Boschetto, sempre nella contrada le Macere nel comune di Artena e vicino al luogo dove si trovava il corpo, dove hanno fermato due cittadini stranieri con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue. Ancora poco chiaro il movente della feroce esecuzione la cui arma non è stata ritrovata. Gli assassini potrebbero aver utilizzato un coltello o un collo di bottiglia per tagliargli la gola, mentre uno dei due lo immobilizzava.



«Chiediamo maggiore sicurezza e più controlli in strada- denunciano alcuni residenti della contrada dove è avvenuto l'atroce delitto-. La zona brulica di criminalità straniera che gestisce la prostituzione, il narcotraffico i furti e le rapine in villa. Poco tempo fa c'era già stato un episodio analogo, dove un cittadino nord africano erano stato accoltellato e abbandonato in strada da alcuni malviventi italiani».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA