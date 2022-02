Roma, sgomberate case popolari a Tor Bella Monaca: erano occupate abusivamente per lo spaccio

di Emilio Orlando

Lotta al racket delle occupazioni abusive gestite dalla malavita. Questa mattina all’alba, è scattato il blitz anticrimine interforze per lo sgombero di quattro appartamenti di proprietà dell’Ater in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca.

L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Roma, portata a termine dalla polizia di Stato della questura e del distretto del Casilino, dai carabinieri e dagli agenti della polizia di Roma Capitale è la seconda nel giro di pochi giorni, dopo quella di San Basilio e Ostia.

Lo sgombero ha riguardato quattro case popolari che erano state occupate abusivamente da altrettante famiglie, una delle quali di etnia Rom. Durante l’irruzione sono state effettuate anche alcune perquisizioni con le unità cinofile della polizia per cercare sostanze stupefacenti. Poco distante dal luogo dove sono stati liberati gli alloggi, in via G.B. Scozza, c’è una delle piazze di spaccio più “fiorenti” della zona.

L’operazione odierna di ripristino della legalità, si inserisce in un quadro più ampio di un piano del Prefetto di Roma Matteo Piantesosi, per la lotta all’ illegalità nei quartieri maggiormente a rischio. Gli sgomberi proseguiranno anche la prossima settimana in altre zone della Capitale, dove la malavita utilizza le case popolari, sottratte con la forza ai legittimi assegnatari come base per i traffici illeciti.

Mercoledì 23 Febbraio 2022

