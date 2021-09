Roma, maxi sgombero a Tor Bella Monaca: in un appartamento Ater occupato trovato Giuseppe Moccia con la moglie

Maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma. In via Santa Rita da Cascia stanno operando circa 100 uomini delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, Gdf, e gli agenti della polizia locale. L'intento è liberare gli appartamenti Ater occupati abusivamente. L'intervento viene fatto sull'intero stabile per ripristinarne la legalità e restituire gli immobili alle persone che ne avrebbero diritto. Gli alloggi saranno quindi sigillati, bloccati e interdetti all'accesso per poi essere restituiti ai legittimi destinatari. Lo sgombero, deciso in comitato, rientra nella linea di azione voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

GIUSEPPE MOCCIA E MOGLIE IN UN APPARTAMENTO ATER - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, in uno degli appartamenti Ater occupati abusivamente sono stati trovati Giuseppe Moccia e la moglie. I due sarebbero stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. Moccia e la moglie anni fa erano assegnatari dell'appartamento Ater ma a seguito di una serie di illeciti poi sono diventati irregolari.

A dare esecuzione ai provvedimenti che riguardano cinque appartamenti al civico 50 di via Santa Rita da Cascia, emessi dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell'Unità di Polizia Giudiziaria presso le procure della Repubblica. Sul posto è presente il personale Ater, oltre ad alcune unità della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri.

SODDISFAZIONE LAMORGESE - Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l'operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma da importanti esponenti di organizzazioni criminali. "Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale – che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA