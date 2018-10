Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono novanta i palazzi occupati in città, una cifra che risulta diminuita se si compara con i 105 immobili del 2015. Da allora alcuni stabili sono stati liberati, per gli altri è in arrivo un cronoprogramma di interventi di sgombero da condividere con l'autorità giudiziaria. Dal Trullo al Quadraro la lista è sostanziosa.È questa la decisione emerse dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito ieri in Prefettura con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, il procuratore capo Giuseppe Pignatone, la sindaca di Roma Virginia Raggi e la padrona di casa, Paola Basilone. La Regione Lazio, da parte sua, metterà in campo un milione di euro per l'assistenza abitativa.La priorità per gli sgomberi previsti in città continueranno a seguire indicatori ben precisi: gli edifici pericolanti, quelli in cui sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie degradate, quelli per cui è intervenuta una sentenza della magistratura. Dopo gli ultimi sgomberi più noti (l'edificio di migranti in via Curtatone nel 2017 e quello di via Raffaele Costi a settembre di quest'anno), all'orizzonte ce n'è almeno un altro: la liberazione soft' di un palazzo vicino San Giovanni. In questo caso Comune e Regione già stanno lavorando da tempo a soluzioni alternative per gli occupanti, cercando il più possibile una condivisione. A rivendicare il modello che vede uniti (per una volta tanto) le amministrazioni di Roma (M5S) e Lazio (Pd), è stato l'assessore regionale alla Casa Massimiliano Valeriani: «Per quanto ci riguarda l'uso esclusivo della forza pubblica per affrontare questo tema non è risolutivo. Il ripristino della legalità non può essere scisso da un'alternativa, per non far finire gli occupanti in mezzo a una strada con la migrazione delle occupazioni da un punto all'altro della città».Molto differente nei toni la posizione di Salvini: «Partiamo dai primi quattro stabili occupati che hanno carattere di instabilità. Io parto da questi quattro di cui abbiamo nome, cognome e indirizzo che non dico per evitare che i centri sociali vadano in giro a difendere questi spazi pericolanti che dicono essere importanti spazi sociali».riproduzione riservata ®