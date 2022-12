Incredibile a Roma, servizio fotografico nel cantiere: operai fermano i lavori per guardare la modella

di Redazione web

Scene di ordinaria vita di quartiere. Immortalata da un passante e postata sul canale Instagram di Welcome to Favelas. «Lavori interrotti causa shooting» si legge sul post, ed il motivo non ha molto bisogno di commenti. Nel video, si vede una ragazza, probabilmente avvenente, che si mostra a favore di obiettivo del fotografo, intento a scattare, a fare il suo mestiere. Un servizio fotografico in piena regola, dove la modella vestita di rosa, è seduta a cavalcioni su un mezzo usato per asfaltare la strada, nel quartiere del Pigneto, a Roma.

Fermi c'è lo shooting

Di fianco al mezzo, infatti, ci sono gli operai - forse in pausa pranzo - che sono intenti ad ammirare le pose della modella, mentre alcuni, a loro volta, scattano fotografie della scena insolita per il loro lavoro, ma anche per la vita del quartiere. Sul video, si scatenano i commenti degli utenti, alcuni dei quali molto offensivi nei confronti della giovane donna ed altri rivolti invece agli operai, che non stanno lavorando in quel momento.

