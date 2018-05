Serpenti all'asilo comunale, panico per i bimbi in giardino

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avranno pensato di assistere ad un documentario, i bambini dell'asilo comunale La filastrocca Impertinente che, martedì mattina, si sono ritrovati di fronte a due serpenti. I piccoli di 4-5 anni erano tutti in giardino quando uno di loro si è accorto della presenza dei rettili: lunghi oltre un metro. Due frustoni, probabilmente, che in un attimo hanno scatenato il panico. Le maestre, accorse immediatamente, hanno portato subito i bambini all'interno dell'asilo.Impossibile per il personale dell'asilo intervenire sui due serpenti che, quindi, sono andati via spontaneamente e non si sa dove siano. «Uno sembrava diretto verso il vicino liceo Seneca spiegano le mamme dopo lo choc sono arrivati dalla Pineta Sacchetti, che ormai sopravvive immersa nel degrado e nell'abbandono. Non ci sentiamo sicuri: cosa dobbiamo aspettarci?». La scuola infatti confina per due lati con la Pineta Sacchetti e dista appena 20 metri dall'Auditorium Albergotti andato a fuoco e definitivamente abbandonato dal novembre del 2016. Un luogo preda di sbandati, violenza e degrado.«Inammissibile la presenza dei serpenti in un asilo denunciano i consiglieri Isabel Giorgi e Marco Giovagnorio - presenteremo immediatamente un'interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti in merito alla sicurezza del plesso e dell'area adiacente all'Auditorium. L'amministrazione municipale continua a sorprendere negativamente i cittadini ma questa volta il fatto è molto grave perché mette a rischio la sicurezza dei bambini».(L. Loi.)