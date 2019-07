di Ilaria Del Prete

Sabato 13 Luglio 2019, 11:53

La, grande classico della notte precedente al giorno delle nozze, rivisitata in chiavee con una sorpresa del tutto inaspettata per la. È successo ieri sera a Roma , quando i primi a restare senza parole sono stati i residenzi nella zona di Largo Carlo Grigioni.Lo sposo, d'accordo con il testimone di nozze, ha reclutato per la sua serentata speciale, napoletano doc. La sposa era totalmente all'oscuro di quanto stesse per accadere proprio sotto al suo balcone, tanto più che gli amici le avevano negato anche l'ultimo desiderio nella notte prima del: andare al concerto di Ligabue che proprio ieri sera cantava all'Olimpico.Dopo un breve briefing, lo sposo emozionato e con un mazzo di fiori tra le mani, accompagnato dall'insolito duo canoro, ha fatto il suo ingresso nel cortile e sono partite le note di Ciumachella dé Trastevere. La sposa si è affacciata e non è riuscita a contenere lo stupore: ha scosso la testa più volte, si è portata le mani tra i capelli e sugli occhi. Poi è corsa ad abbracciare quello che all'indomani sarebbe diventato suo marito, che l'aspettava con gli occhi lucidi.Gli sposi sono, che oggi sugelleranno il loro amore con le nozze nella basilica di Santa Maria in Trastevere.