Christmas Charity Event, “Con gli occhi dei bambini” a favore della Fondazione Bambino Gesù. Solidarietà e risate con Carlo Verdone

Emozioni e sorrisi per la Fondazione Bambino Gesù. Grande successo per la serata evento intitolata “Christmas Charity Event – Con gli Occhi dei Bambini”, tenutasi lunedì 13 dicembre a Roma. Ideata e organizzata da Claudia Conte, attrice e imprenditrice culturale da sempre attenta ai temi di responsabilità sociale, ha visto la partecipazione di numerosi vip e sportivi, nonchè di personalità della finanza e dell’industria.



E' stata una vera e propria staffetta di solidarietà, durante la quale è emersa la simpatia di Carlo Verdone che ha supportato l'ideatrice nel lancio di una novità assoluta: un’App della Fondazione Bambino Gesù con cui è possibile fare delle donazioni dirette.

All'asta sono state messe le maglie della Nazionale italiana di calcio, Campione d'Europa in carica. Hanno partecipato alla serata gli attori Fabio Fulco, Massimiliano Bruno e Marcello Cirillo. Per sostenere la Fondazione Bambino Gesù anche grandi sportivi come le atlete olimpiche e paralimpiche Alessia Scortichini, Giorgia Consiglio, Francesca Rubeo e Ludovica Serafini e l'ex calciatore campione del mondo Simone Perrotta.

Direttamente da Hollywood le star americane Tom Arnold e William Baldwin, in Italia per girare dei film di animazione per bambini. Presenti anche Lina Sastri, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Pino Calabrese vere e proprie colonne sacre del teatro italiano.

Non hanno voluto mancare Renzo Lusetti, Benedetta Geronzi con Bernabò Bocca, Barbara Bouchet, Elisabetta Pellini, Ingrid Muccitelli, Mauro Masi, Giulio e Victoria Torlonia, il maestro Umberto Scipione e la cantante Annalisa Minetti che ha interpretato il suo inedito Invincibili.

