Senzatetto trovato carbonizzato. Gli amici di Roman: «Un altro clochard gli ha dato fuoco»

Roma, trovato un corpo carbonizzato sotto un cavalcavia a Nuovo Salario

Sabato 21 Dicembre 2019, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevailrinvenutodue giorni fa sotto il, nella zona del Nuovo Salario, a. L'uomo, da tempo, viveva proprio sotto quello che viene chiamato anche viadotto dei Presidenti, ma che tutti i residenti di questa zona periferica nel quadrante Nord-Est della capitale, chiamano comunemente lo 'stradone'.Come scrive Valerio Renzi per Fanpage, ilmorto carbonizzato si chiamava, era di origini slovacche e da tempo si era stanziato nella zona, cercando con altre decine di 'invisibili' rifugi di fortuna. È un amico di Roman a raccontare la sua storia: «Dopo aver vissuto innel suo paese, era stato portato da un connazionale in Italia, ma era statoper lui. Lo abbiamo aiutato, ormai tanti anni fa, a liberarsi da chi lo sfruttava. Per qualche tempo abbiamo vissuto in un cantiere rimasto fermo a, in via Dario Niccodemi, poi ci hanno mandato via e Roman, insieme ad altri, aveva trovato rifugio sotto il viadotto. Io avevo trovato un'altra sistemazione ma lo vedevo spesso, l'ultima volta era stata due giorni prima della sua morte».Chi conosceva Roman e i luoghi in cui viveva (dove da anni, nell'indifferenza di istituzioni e residenti, decine di senzatetto cercano riparo), non ha dubbi: «È stato, anche lui originario dell'Est Europa, a, mentre era ancora sdraiato sul suo giaciglio di fortuna». Intanto, però, la Squadra Mobile sta indagando sull'accaduto, scandagliando un'area di confine non solo tra vari quartieri (Vigne Nuove, Talenti, Nuovo Salario e Serpentara), ma anche tra veri e propri stili di vita, quasi sempre non scelti e dovuti all'abbandono da parte delle istituzioni.