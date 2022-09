Disfatta centrosinistra, a Roma solo 2 seggi su 12

di Lorena Loiacono



Dieci seggi su 12 vanno al centrodestra, così la coalizione della Meloni stravince anche a Roma. Dei 9 collegi della Camera e dei 3 del Senato riservati all'area metropolitana della Capitale, restano infatti al centrosinistra solo le vittorie incassate nel collegio di Roma centro (con Paolo Ciani) e del Tuscolano con Roberto Morassut.



RADDOPPIO A uscire vincitore dalle urne è Fratelli d'Italia che, a Roma, in un solo anno ha visto raddoppiare le preferenze: basti pensare che alle comunali in cui venne eletto il sindaco Gualtieri, nell'ottobre scorso, il centro destra candidò Michetti al Campidoglio e FdI prese 177mila voti. Oggi, alle elezioni politiche, ne ha incassati ben 350mila.

Elezioni 2022, dalla Santanché alla Bonino, da Lotito a Sgarbi. Le sfide nei collegi: chi ha perso e chi ha vinto

Umberto Bossi non è stato rieletto: dopo 35 anni rischia di restare fuori dal Parlamento. Unica speranza, il ripescaggio



SCONFITTI Non hanno superato la prova delle urne grandi nomi della politica nazionale come Emma Bonino e Carlo Calenda (battuti dalla consigliera comunale Lavinia Mennuni di FdI) e Monica Cirinnà che ha perso contro Ester Mieli nelle zone dall'Eur fino a Ostia e Fiumicino, guidata peraltro dal marito, il sindaco Esterino Montino. Non ce l'hanno fatta neanche nomi legati alla politica romana come Enzo Foschi e Andrea Catarci, da anni sul territorio, e restano fuori (per ora) anche Claudio Mancini e Patrizia Prestipino, due big del centrosinistra capitolino.



ASSENTI. A Roma un elettore su tre non è andato a votare. I dati parlano infatti di un 65,33% di affluenza alle urne. Ha votato il 66,6% di uomini e il 64,22% delle donne aventi diritto.



PERIFERIE. A tenersi lontani dalle urne sono stati soprattutto gli elettori delle zone piu periferiche ed è, questo, un dato su cui sarà necessario riflettere. Mentre il municipio 1, del Centro, e il secondo municipio, che comprende zone centrali come Salario e Parioli, hanno raggiunto rispettivamente il 69,84% e il 72,47% quindi sopra la media, crolla l'affluenza tutto intorno. Al di sotto della media ci sono infatti le aree piu complesse.



IL CASO TOR BELLA Primo fra tutti il municipio 6, quindi zone come Tor Bella Monaca, Lunghezza, Tor Vergata, Colle Prenestino e Borghesiana con il 56,31% di affluenza ai seggi. Il municipio 10, vale a dire zone come Ostia, Infernetto e Acilia, con un 61,14% e l'XI municipio, Marconi, Trullo e Portuense, con il 62,48% di votanti. Buona adesione anche a Garbatella, nel municipio 8, che ha sfiorato il 70% di affluenza.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA