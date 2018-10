Segway: dopo il blitz dei vigili indaga la Procura

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il blitz dei vigili che giovedì ha portato al sequestro di 29sono arrivo nuovi provvedimenti contro la giungla dei tour operator. La Procura sta infatti puntando i fari sul racket di promoter che gravita attorno alle aree archeologiche.Nascondendosi dietro marchi consolidati, infatti, gli extracomunitari a bordo delle bighe elettriche promuovevano tour fuorilegge. Un giro di soldi, tutti in nero, su cui la magistratura vuole fare chiarezza. Per questo è stato aperto un filone d'inchiesta per appurare eventuali reati.Il sequestro portato a termine dai vigili, infatti, arriva dietro la denuncia fatta da un tour operator legalissimo che aveva notato l'utilizzo improprio del marchio solo per attirare i clienti. Una volta preso il turista di turno gli venivano offerti pacchetti low cost di bassissima qualità dietro pagamento in contanti che veniva girato ai reclutatori di promoter. Un giro quantomeno oscuro che i vigili hanno appurato e documentato, bloccando in flagranza tutti i venditori abusivi di pacchetti turistici.Altra stranezza è che questi promoter sono quasi tutti bengalesi: un vero e proprio asse con i venditori abusivi di oggettistica. Secondo gli investigatori la mano reclutatrice è sempre la stessa, quella che sfrutta questa manovalanza per fare guadagni record esentasse. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi blitz della polizia locale.