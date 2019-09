Roma, le scuole sotto esame. Fatiscenti e chiuse, bene i prof

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

Tra promossi e bocciati, ecco la pagella delle scuole romane. I voti questa volta li danno studenti e genitori. Le famiglie chiedono di potenziare lo studio dell'inglese e di avere scuole più moderne e in sicurezza, anche contro i casi di bullismo percepiti in forte aumento. Promossi invece i docenti: risultano preparati e professionali. E' quanto emerge dallo studio Indagine sulla scuola - qualità dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee dell'Istituto Piepoli commissionata dall'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte. Le scuole capitoline a confronto con quelle di Berlino, Vienna, Madrid e Parigi.Sia i ragazzi che i loro genitori ritengono fondamentale lo studio dell'inglese e ritengono che la conoscenza della lingua inglese sia buona, come avviene nelle altre capitali. Ma il numero delle ore di insegnamento a scuola è insufficiente: il 50% dei genitori ne vorrebbe di più: la stessa percentuale si registra solo a Vienna mentre scende nettamente al 40% per Parigi, al 34% a Madrid e al 24% di Berlino. E così a Roma i ragazzi ricorrono a corsi a pagamento, non alla portata di tutti. Le famiglie inoltre sentono la necessità di una maggior numero di periodi di studio all'estero.Deve preparare al futuro, al senso civico, avere più ore di informatica e incentivare l'uso del trasporto pubblico. Ma sono obiettivi lontani: sei intervistati su 10 ritengono che la scuola non prepara i ragazzi al lavoro né ad un adeguato senza civico. Ben 3 genitori su 4 accompagnano i figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade in Europa. E solo il 47% ritiene adeguate le competenze informatiche di base fornite dalla scuola, contrariamente al dato delle altre capitali che oscilla tra il 70 e il 79%.Il fenomeno risulta in forte aumento a Roma con un +46%, più che nelle altre città analizzate. Tuttavia, solo uno studente su quattro ha sentito parlare di episodi di violenza nella propria scuola.PROMOSSI I PROF I docenti sono considerati preparati e professionali e sono visti come delle figure importanti nel processo educativo dei bambini e dei ragazzi.Gli edifici scolastici romani versano in condizioni abbastanza critiche molto più che in passato, a differenza di quanto accade all'estero. Per ragazzi e genitori vanno ammodernate, anche con arredi migliori, e rese più sicure con un'adeguata manutenzione.Per il 74% degli studenti gli spazi scolastici potrebbero essere utilizzati anche in orario extra scolastico, in particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attività sportive.Secondo i genitori degli studenti poi piccoli, quelli che frequentano i nidi, le strutture sono curate, pulite, sicure e dotate di arredi e aree di gioco e di riposo più che soddisfacenti.riproduzione riservata ®