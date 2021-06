Sprint Capitale, gli esami di Terza Media iniziano già il 9 giugno

C’è anche chi inizierà gli orali di Terza Media già il 9 giugno. La scuola quest’anno chiude l’8 di giugno e i consigli di classe, vista l’emergenza sanitaria in corso, possono fare gli scrutini prima dell’ultimo giorno, già a partire da oggi. Non dovranno quindi aspettare la chiusura dell’anno. E così il 9 giugno possono anche iniziare gli esami di terza media, che non hanno una data uguale per tutti a livello nazionale come la maturità: «Con l’autonomia scolastica ogni scuola può decidere la data di inizio degli esami di terza media - spiega Manuela Manfellotti, preside dell’Istituto comprensivo Manin all’Esquilino - noi li faremo partire proprio dal 9 giugno. Si svolgeranno nell’aula dedicata a Rita Levi Montalcini, da poco restaurata».

Esami quindi dal 9 al 30 giugno. Si tratta di un solo colloquio orale: la prova inizierà con la discussione di un elaborato su una tematica assegnata a ciascun alunno dal Consiglio di classe. Il testo deve essere consegnato ai docenti entro il 7 giugno.

