Il tempo pieno a Roma? Sta ancora in vacanza. Orario ridotto èper 3 scuole su 4: mancano i supplenti annuali

di Lorena Loiacono

Il tempo pieno a scuola? Per ora a Roma è un sogno irrealizzabile. Nella Capitale, infatti, 3 istituti su 4 inizieranno l’anno scolastico con un orario ridotto: praticamente vanno a “farsi benedire” due giorni di lezione a settimana. Con buona pace delle famiglie, soprattutto quelle dove i genitori lavorano, che davvero non sanno più a che santo votarsi.

SENZA NOMINE Mancano i docenti e, soprattutto, mancano quei supplenti con incarico annuale che garantiscono ogni anno il regolare svolgimento delle lezioni. Bisognerà aspettare le nomine dall’ufficio scolastico regionale, che sono ancora in corso, e si potrebbe andare avanti così per settimane.

CAOS ELEMENTARE Sta di fatto che le lezioni partiranno a singhiozzo: il problema riguarda soprattutto i piccoli della scuola elementare, per i quali il tempo pieno si riduce vertiginosamente di due o tre ore al giorno.

A MENSA E VIA. Che cosa significa? I bambini mangiano a mensa e poi escono. Vuol dire che perdono qualcosa come 15 ore a settimana, vale a dire due giorni di tempo piano a settimana in meno. Per le famiglie questo taglio sull’orario scolastico è un problema enorme da affrontare: gli alunni della scuola elementare, infatti, non possono uscire da soli e non possono certo rimanere a casa da soli.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 08:00

