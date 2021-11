Monteverde, subito allagata la scuola riaperta dopo 26 mesi di lavori: alla "Girolami" 5 classi fanno lezione in parrocchia

Piove sempre sul bagnato, è proprio il caso di dirlo, per la scuola “Girolami” di Monteverde che, dopo una lunghissima chiusura per inagibilità durata 26 mesi, ha riaperto lo scorso 2 novembre un secondo blocco. Poi la doccia fredda. Ieri, ad appena due giorni dall’inaugurazione, la “Girolami” è stata costretta dislocare i bambini ancora una volta: la pioggia degli ultimi giorni ha infatti allagato 5 aule, così i piccoli alunni sono tornati a far lezione in parrocchia.

La scuola non ha potuto accogliere nel plesso dell’istituto cinque classi perché si erano allagate durante il temporale, causando infiltrazioni. E ora, dopo due giorni dalla festa per la riapertura totale della struttura, le famiglie precipitano di nuovo nel caos. I bambini vengono di nuovo dislocati presso la Parrocchia Coromoto. «Non doveva essere una scuola all’avanguardia anche dal punto di vista tecnico? - denuncia Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio 12 - dopo due anni di lavori tutto ci saremmo aspettati tranne ritrovarci nelle solite problematiche delle infiltrazioni. Presenterò immediatamente un question time al Consiglio del Municipio 12 per fare chiarezza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 08:00

