Roma, pranzo "fantasma" servito ai bimbi: un panino con una sola fetta di formaggio

Un panino con il formaggio per pranzo, niente di più. Ma la retta si paga comunque per intero: scoppia l’ira dei genitori nella scuola Rodari di via Norcia.

Nel plesso, che fa parte dell’istituto comprensivo Largo Volumnia, l’inagibilità della mensa ha fatto sì che la cucina chiudesse: due giorni a settimana i bambini mangiano i panini e per tre giorni ricevono invece piatti che arrivano dalla scuola Cagliero, lontana 1,5 km dalla Rodari. Vale per tutti, anche per i bambini di tre anni.



«Arrivano pasti freddi – denuncia Elena Brugi, componente del consiglio di istituto - e nostri bambini non mangiano tornano a casa affamati. Purtroppo il problema viene da lontano, quindi si poteva risolvere prima: la nostra scuola infatti ha già una parte chiusa per inagibilità, da quasi tre anni, ora si aggiunge anche la mensa chiusa. I problemi sono quindi evidenti ma nessuno finora è intervenuto per risolvere i problemi strutturali. Eppure abbiamo allertato più volte il VII municipio».

