Roma, ancora occupazioni nei licei: dopo il Mamiani e il Socrate, gli studenti "prendono" il Visconti

Prima il liceo Mamiani in zona Prati e il Socrate alla Garbatella, poi ieri mattina il Visconti in piazza del Collegio romano in pieno centro storico. Prende vigore la protesta studentesca e sfocia in occupazioni serrate: 3 in 48 ore, anche se dalla ripresa delle attività, il 18 gennaio scorso, in appena tre settimane sono già 5. A fine gennaio infatti sono stati occupati il Kant di Tor Pignattara e l’Albertelli. E adesso si teme per il fine settimana, l’allerta tra i dirigenti è altissima.

I motivi della protesta? La didattica a distanza che non funziona e una ripresa delle lezioni in presenza che sembra mancare molto sul piano della sicurezza. A cominciare dal trasporto pubblico, un motivo di scontro con gli studenti che martedì erano in Campidoglio in sit-in. Ieri mattina, alle 6, un gruppo di studenti è entrato nello storico edificio, che fa corpo unico con il Mibact, e ne ha preso possesso. Ma le occupazioni, in piena pandemia, spaventano molto i dirigenti scolastici. La preside del Mamiani, Tiziana Sallusti, ha fatto appello ai genitori per riportare a casa i ragazzi e, insieme ai docenti, ha chiesto alle persone invitate a parlare negli incontri in programma nell’occupazione di non accettare: «La loro partecipazione – spiega la dirigente - sarà gradita quando torneremo in presenza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 08:00

