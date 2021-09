Roma, primo giorno ma è subito sciopero: niente scuolabus per disabili, da mesi gli autisti non hanno lo stipendo

Primo giorno di scuola a rischio per gli studenti disabili: lunedì infatti si torna in classe ma le linee degli scuolabus a loro dedicate saranno in sciopero. Il motivo della protesta sta nel fatto che gli autisti (circa 260) non prendono lo stipendio da tempo, alcuni addirittura dal mese di maggio. E così, per il turno dalle 10 alle 14 è stato indetto uno sciopero. Accompagnano gli studenti disabili a scuola e poi a casa ma si occupano anche del trasporto a chiamata, vale a dire per coloro che devono andare ad esempio a fare una visita in ospedale. «Si tratta dei 260 dipendenti della Tundo Spa – spiega Alessandro Farina, segretario Filt Cgil, Roma est - alcuni senza retribuzione da maggio e altri da giugno in poi. Lo sciopero è stato indetto a malincuore, trattandosi di disabili, ma non potevamo fare altrimenti. Iniziando alle 10, garantiamo l’ingresso a scuola ma non l’uscita. Questa situazione va avanti da anni, con gli stipendi che non arrivano, solo nel 2020 abbiamo fatto 4 scioperi. Speriamo di essere convocati in tempo per trovare una soluzione, altrimenti saremo costretti a scioperare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 08:48

