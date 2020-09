Asili nido a Roma: ecco il decalogo inviato ai genitori: abolito l'appendiabiti, scarpe da sanificare, mense ancora ferme

Domani si parte, i bambini sotto i 3 anni torneranno nei nidi comunali. Una prima prova generale in attesa di quelli più grandi, dalle elementari alle superiori che rientreranno lunedì. Ma i bambini degli asili non troveranno quello che hanno lasciato i primi giorni di marzo. Ne sanno qualcosa quei genitori che hanno ricevuto le prime indicazioni per il rispetto della sicurezza: tra le abitudini che dovranno necessariamente essere abolite c’è l’appendiabiti. Niente cappottino sull’appendiabiti o nell’armadietto (quando farà più freddo) mamma e papà dovranno portarlo via. Gli indumenti personali infatti, così come i giochi, sono banditi. “Come faremo? - chiede una mamma, con la bambina iscritta in un nido nel municipio 5 – io e mio marito facciamo i turni per portare mia figlia e andarla a riprendere, andiamo a lavorare: se ci portiamo via il cappottino, all’uscita ne servirà un altro”.

Lo stesso vale per nonni e baby sitter, ognuno dovrà avere un cappottino a portata di mano perché non lo troverà più a scuola. Chi ha due o più bambini tra nidi e asili, andrà in giro tutto il giorno con un guardaroba in borsa. Sarà possibile lasciare all’asilo solo un cambio completo, sempre lo stesso e chiuso in una busta, qualora il bambino dovesse aver bisogno di cambiarsi. Per quanto riguarda le scarpe, ai nidi verranno cambiate all’ingresso con delle ciabattine mentre alla materna saranno sanificate ad ogni ingresso del bambino. Resta valida la necessità di registrare tutte le persone esterne che entrano nelle strutture educative e di misurare la febbre prima di far accedere qualcuno. I preparativi comunque vanno ancora avanti, nei nidi e nelle materne c’è ancora chi aspetta le mascherine e gli igienizzanti da indossare. Senza i dispositivi di sicurezza non possono essere rispettate le norme basilari. C’è anche chi sta ancora sistemando i giardini: gli spazi verdi diventeranno necessari qualora ci fosse bisogno di uno spazio in più. Un altro nodo ancora da sciogliere sarà la mensa: nei nidi, almeno per i primi giorni, l’orientamento è di partire per poche ore al giorno somministrando solo una merenda.

riproduzione riservata ®<QR>

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA