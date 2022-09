Scuola, annullati i contratti delle maestre di sostegno: elementari con le cattedre deserte, famiglie e bimbi disperati

di Lorena Loiacono

Scuole romane sempre piu in difficoltà, adesso all’appello mancano le maestre di sostegno: a Casalotti, ad esempio, mancano 25 insegnanti in una sola scuola. Il problema è davvero serio: i docenti assenti (a valanga) mettono in difficoltà non solo il bambino che ne ha bisogno ma anche tutto il resto della classe.

DRAMMA. Accade nelle scuole elementari dove è arrivata una nota dell’ufficio scolastico provinciale con cui vengono annullati i contratti annuali dei docenti perché i supplenti da incaricare sono altri. Per l’insegnante si tratta di una perdita enorme e per le famiglie di un dramma vero e proprio. «Non possiamo piu contare su 18 docenti di sostegno che ci erano stati assegnati entro il 12 settembre - spiega la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Casalotti, Maria Teresa Iannitto - ne mancavano ancora 7. Quindi ora ci servono 25 docenti di sostegno su un totale di 41. Stiamo lavorando per trovare insegnanti sulle supplenze brevi ma non si trovano».



