Roma, caos supplenti: nomine solo alla fine del quadrimestre. I presidi: "Voti agli scrutini da chi non conosce i ragazzi"

di Lorena Loiacono

A Roma le supplenze annuali durano solo 5 mesi mentre quelle brevi vanno avanti per tutto il quadrimestre.

È lo strano caso delle scuole della Capitale dove la nomina dei supplenti si fa attendere. Troppo. Quest’anno i docenti in cattedra arrivano addirittura alla fine del primo quadrimestre: un triste primato.

ALGORITMO. A decidere il nome del docente precario da assegnare ad una cattedra per la supplenza è, da qualche anno a questa parte, l’algoritmo delle graduatorie. Una tecnica, peraltro informatizzata con le graduatorie online, per accelerare i tempi delle procedure ma che evidentemente non sta dando i frutti sperati.

Ecco infatti che ancora adesso vengono chiamati i docenti: ne sono stati nominati circa 250 per le scuole medie, e non sono neanche gli ultimi. L’algoritmo infatti continua a girare. Questi 250 precari sono stati chiamati a firmare un contratto che, in teoria, dovrebbe essere annuale: si tratta infatti degli incarichi più stabili per i pecari quelli che garantiscono almeno tutto l’anno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 07:00

