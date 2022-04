Asili nido, risolto il dubbio sugli orari a Roma: dal 20 aprile tutti i bimbi usciranno di nuovo alle ore 17

Dopo Pasqua si torna al vecchio orario. Come anticipato da Leggo, le scuole comunali dell’infanzia torneranno all’orario di uscita delle 17 solo dopo la pausa per le festività pasquali. Si torna così all’originaria formulazione del tempo pieno, quella adottata dagli asili comunali prima dello stato di emergenza per il Covid e previsto anche nel bando per l’anno scolastico in corso.

L’orario era stato trasformato in “ridotto”, con uscite anticipate e scaglionate dalle ore 15:30 alle ore 16:30, per garantite il flusso dei bambini senza assembramenti. Una volta dichiarato decaduto lo stato d’emergenza proclamato dal governo per la pandemia, il vecchio orario doveva tornare in vigore subito dopo il 31 marzo. Ma il Campidoglio, dopo aver inviato ai municipi una prima circolare con cui annunciava per lunedì 4 aprile il ripristino dell’uscita alle 17, ha poi rettificato sospendendo tutto fino all’11 aprile. Inevitabilmente l’orario lungo è slittato dopo Pasqua, con le famiglie sul piede di guerra sia per ottenere di nuovo le ore “piene” sia per capire come organizzarsi tra nonni e babysitter.

I bambini resteranno a casa fino a martedì 19 e, dal 20, saranno in classe fino alle ore 17.

