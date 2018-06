Roma, scritte vandaliche contro la Raggi nel giorno dell'inaugurazione del parco Talenti

Roma, sfregio alla storia: le mura di Ponte Nomentano deturpate dai vandali

Doveva essere una giornata storica per tutti gli abitanti, ma alcune, fatte con lo spray nella notte, hanno trasformato la gioia in vergogna. È quello che è accaduto a, nel III Municipio di, dove alcuni vandali hanno indirizzato frasi di contestazione decisamente poco eleganti nei confronti della sindaca, che questa mattina ha inaugurato un'area che era stata promessa 17 anni fa e che solo nei giorni scorsi è diventata realtà.Il Parco Talenti, che doveva essere consegnato ai cittadini nel 2001, è rimasto a lungo nell'abbandono e nel degrado. Anche in vista delle elezioni municipali di domenica prossima erano stati ultimati i lavori di, finalmente curata e dotata anche di uno spazio con. L'inaugurazione era stata annunciata in pompa magna per questa mattina, alla presenza di Virginia Raggi e della 'minisindaca'. All'alba, invece, alcuni cittadini hanno scoperto lo scempio, denunciandolo sui social.Le reazioni di sdegno non sono giustamente mancate. Il consigliere del M5S in Campidoglio,, ha commentato così: «Non ci sono parole per poter esprimere la condanna verso quanto accaduto, sono gesti di inciviltà intollerabili. Lavoreremo ancora più determinati per il bene della comunità». L'assessore all'Ambiente uscente del III Municipio,, ha invece usato parole più dure: «C******i all'opera: giochi appena installati al parco Talenti che dopo 17 anni di bugie sta per essere consegnato alla cittadinanza».La sindaca Raggi, giunta in mattinata a Talenti per l'inaugurazione, ha commentato così l'episodio: «Si tratta del terzo parco, in questo municipio, che viene vandalizzato non appena viene restituito ai cittadini. Chi ha fatto questo è un vigliacco e si deve vergognare, nessuno si può permettere di deturpare le aree pubbliche. Il confronto politico e le contestazioni vanno fatti faccia a faccia, guardandosi negli occhi, non in questo modo».