Roma, «Andatevene o sarete cacciati». Scritta minacciosa all'assessorato ai Trasporti, Meleo tuona: «Non arretriamo»

"Andatevene o sarete cacciati": questa la scritta apparsa in un ascensore nelle sede dell'assessorato ai Trasporti di Roma in zona Ostiense.Agli autori del gesto rispondiamo con forza: non arretriamo di un millimetro di fronte alle minacce.Lavoriamo per i cittadini, senza paura. pic.twitter.com/Wug8YCheDT — Linda Meleo (@LindaMeleo) March 25, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:35

». Una scritta in corsivo, apparsa su uno dei vetri di unnel cuore dell'. La minaccia è apparsa nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo, nell'edificio in zonaLa notizia è stata data dallche su Twitter ha postato la foto: «"Andatevene o sarete cacciati": questa la scritta apparsa in un ascensore nelle sede dell'assessorato ai Trasporti di Roma in zona Ostiense.Agli autori del gesto rispondiamo con forza: non arretriamo di un millimetro di fronte alle minacce. Lavoriamo per i cittadini, senza paura» il tweet dell'assessore.Di certo per Roma e per il suo trasporto pubblico non è un momento felice: dopo il, ie leper mancanza di vetture, adesso anche lalavora a singhiozzo, a causa della contemporaneadelle fermate di: quest'ultima ha "festeggiato" il traguardo dei 5 mesi di cancelli sbarrati. Era ottobre infatti quando una delle scale mobili crollò di schianto, iniziando l'epopea nota come "scalagate".